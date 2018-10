Als onafhankelijke op lijst bij gemeenteraadsverkiezingen, maar Jinnih Beels heeft nu toch partijkaart van SP.A

Antwerpen - Jinnih Beels heeft nu toch een partijkaart van de SP.A. Dat heeft ze bekendgemaakt in Wakker op Zondag op regionale zender ATV.

Beels trok als onafhankelijke de SP.A-lijst tijdens de afgelopen verkiezingen. Daarrond was tijdens de verkiezingscampagne heel wat te doen.

Zelf sprak ze over burgerparticipatie, maar Beels heeft zich nu toch een partijkaart van de SP.A aangeschaft.

Jinnih Beels stond aanvankelijk als onafhankelijke op de lijst SAMEN, de samenwerking tussen Groen en SP.A in Antwerpen. Daar kreeg ze de tweede plaats. Toen die samenwerking echter spaak liep, koos Beels ervoor om op de lijst van SP.A te staan. Haar keuze voor SP.A was niet geheel onlogisch. Het was namelijk Tom Meeuws, voorzitter van SP.A-Antwerpen, die haar naar de politiek lokte.

Uiteindelijk werd Beels lijsttrekker op de Antwerpse lijst van SP.A. Maar dan wel nog steeds onafhankelijk. Dat was ze dus ook op 14 oktober. “Onafhankelijkheid is voor mij altijd belangrijk geweest. Ik wil een keuze zijn voor alle Antwerpenaren”, zei ze in het voorjaar over haar keuze om als onafhankelijk op te komen.

In september zei Beels eerder al dat zij en het partijbestuur van SP.A op één lijn zitten.

“Geste naar de partijleden”

“Ik zie het als een dankbare geste naar de partijleden”, zegt Beels aan De Morgen. “Ik wil mijn loyauteit tonen aan iedereen die mij zo geweldig heeft bijgestaan en voor al het geleverde werk tijdens de moeilijke campagne. Veel leden zijn teleurgesteld achtergebleven na de verkiezingen maar ik blijf geloven in de SP.A”

