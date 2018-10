Frank Deboosere: “Komende dinsdag wordt een potentieel gevaarlijke dag”

Felle rukwinden, overvloedig veel neerslag en smeltende sneeuw of sneeuw. De weersvoorspelling voor komende dinsdag ziet er niet al te best uit. Volgens weerman Frank Deboosere wordt het een potentieel gevaarlijke dag.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met regen. Op sommige plaatsen kan er overvloedig veel neerslag vallen. In de Ardennen wordt er smeltende sneeuw of sneeuw verwacht.

“Komende dinsdag is een dag om goed in het oog te houden”, zegt weerman Frank Deboosere. “Er kan veel regen vallen met in de Ardennen smeltende sneeuw en sneeuw.”

“Potentieel gevaarlijk”

Maar het is vooral de wind die voor problemen kan zorgen. Eerst wordt de wind zwak en veranderlijk in de noordwestelijke helft van het land, terwijl hij toeneemt tot vrij krachtig in de Ardennen met daar in de voormiddag reeds zware rukwinden.

’s Avonds wordt de wind dan overal vrij krachtig tot krachtig, met overal kans op zware windstoten. “Er zal zeer veel wind zijn”, zegt Deboosere. “En mogelijk komen daar overal felle rukwinden bij kijken.”

Het exacte traject van de depressiekern die ons land gaat doorkruisen, is moment nog onzeker. In dat opzicht kan de verwachting voor dinsdag dus nog drastisch veranderen.

Een overzicht van het weer voor de komende week:

Zondag is het nog droog met veel bewolking in de zuidelijke helft van het land en meer zon in het noorden en het westen. De temperatuur stijgt tot rond 7 of 8 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen, maar door een snijdende noordoostenwind voelt het aan als 3 of 4 graden.

Maandag wordt het meestal droog, maar zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag gaat het in de zuidoostelijke helft van het land licht regenen en ’s avonds kan die regen in de Ardennen lokaal overgaan in lichte smeltende sneeuw. Elders blijft het droog. De maxima liggen rond 3 graden in de Hoge Venen, rond 5 of 6 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met regen en mogelijk smeltende sneeuw of sneeuw. De wind is vrij krachtig tot krachtig met overal kans op zware rukwinden. De maxima worden pas op het einde van de namiddag bereikt. Ze liggen tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee.

Woensdag begint droog met vrij veel zon. Geleidelijk neemt de bewolking toe en later gaat het regenen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 13 graden in Vlaanderen.

Donderdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met geregeld regen of buien. Het wordt zachter met maxima rond 14 graden of lokaal wat meer.

Vrijdag zou het droog blijven met afwisselend zon en wolken. Maxima in de buurt van 14 graden.