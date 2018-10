Bewoners appartement in Oostende opgeschrikt door uitslaande brand

Oostende - In de Honoré Borgerstraat in de wijk Westerkwartier in Oostende is zondagmorgen een uitslaande appartementsbrand ontstaan. Het gebouw is onbewoonbaar.

De brand ontstond rond 11 uur op de bovenste verdieping van het gebouw. In een mum van tijd sloegen de vlammen door de vensters. Een rookpluim was tot ver zichtbaar. De brandweer van Oostende kwam massaal ter plaatse. “De brand is ontstaan in de living van het appartement aan de straatzijde. Toen we aankwamen was het venster van de living al weg”, zegt brandweerkapitein Dirk Maertens.

Alle bewoners konden tijdig het gebouw verlaten, verschillende met behulp van de brandweer. Eén bewoner, die op het gelijkvloers woont in het rechtergedeelte van het gebouw, had niets gemerkt van de brand of het geklop van de brandweer. Hij lag te slapen en kwam pas anderhalf uur na de brand naar buiten.

Burgemeester Johan Vande Lanotte kwam ter plaatse, omdat de stad Oostende een oplossing moet zoeken voor twee gezinnen met drie en twee kinderen. Zij worden opgevangen in hotel Royal Astrid.

Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. De schade aan het gebouw is groot. Ook een geparkeerde wagen in de straat deelde in de brokken. “Het getroffen appartement is volledig vernield. Ook de andere appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar door rook- en waterschade”, aldus nog brandweerkapitein Maertens.

Foto: Dominique Jauquet

Foto: Dominique Jauquet