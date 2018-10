Schoolbus meegesleurd door overstroming nadat chauffeur waarschuwingsbord negeerde

De politie van het Amerikaanse Leander in Texas heeft schokkende dashcambeelden vrijgegeven van een schoolbus. Ondanks de zware overstromingen in het gebied, nam de chauffeur het risico om door een overstroomde straat te rijden nadat hij een waarschuwingsbord negeerde. Niet veel later werd het voertuig meegesleurd door de sterke stroming.

De beelden dateren van 16 oktober. Twee minuten lang dreef de bus rond in het water, tot het voertuig uiteindelijk vast kwam te zitten. Zowel de chauffeur als de passagier, een twaalfjarige jongen, moesten gered worden door de hulpdiensten.

De politie heeft de buschauffeur, de 57-jarige Nathan DeYoung, na het incident gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van een kind en het negeren van waarschuwingstekens. Een dag later werd hij weer vrijgelaten, maar is intussen ontslagen.