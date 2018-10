Kangoeroe verdrinkt bijna in zee, maar agenten kunnen hem net op tijd redden

Twee Australische politieagenten zijn zaterdagnamiddag in zee gesprongen om een verdrinkende kangoeroe te redden. Christopher Russo en Kirby Tonkin zetten alles op alles om het bewusteloze dier uit het water te halen en te reanimeren. Met succes.

Het was inwoonster Mia Grant die de kangoeroe de weg had zien oversteken richting het strand. Zij zag hoe hij in zee sprong en begon te zwemmen.

Foto: REUTERS

“Maar plots werd hij meegesleurd door de golven”, zegt ze. “Daarom hebben we hem meteen op het droge geholpen en dan hebben we naar de politie gebeld.”

Reddingsactie

Maar het uitgeputte dier begon bang te worden, waardoor het opnieuw in de zee sprong. Deze keer gingen de intussen aangekomen agenten hem achterna.

“De kangoeroe is meermaals kopje-onder gegaan en hij leek stilaan te bezwijken”, zeggen ze. “Maar ik heb zijn staart beetgenomen en Kirby heeft z’n kop boven water gehouden. Zo hebben we hem naar het strand gebracht. Daar zijn we meteen begonnen met beademing en hartmassage, tot we weer een hartslag vonden.”

Inwoonster Mia zag alles gebeuren en heeft niets dan lof voor de agenten: “Je ziet zo veel slechte dingen tegenwoordig. Maar als je zo’n reddingsactie voor een dier ziet, is je geloof in de mensheid zo hersteld.”

Herstellen

Na de dramatische reddingsactie in het zuiden van Melbourne, werd de kangoeroe naar het lokale politiekantoor gebracht. Daar werd het dier opgehaald door een dierenorganisatie.

“We laten hem nu herstellen op zijn eigen tempo”, klinkt het. “Hij heeft veel gras en veel drinken gekregen en daar lijkt hij momenteel gelukkig mee.” Eenmaal volledig hersteld, zal het dier vrijgelaten worden.