Vrouwen mogen voor het eerst tempel binnen in India: meer dan 3.300 mannen gearresteerd na protest

De Indiase politie heeft sinds vrijdag minstens 3.347 mensen gearresteerd, die probeerden vrouwen de toegang te ontzeggen tot de Sabarimala-tempel, in de zuidelijke deelstaat Kerala. De arrestanten verzetten zich tegen een rechterlijk besluit, dat vrouwen voor het eerst toestaat die hindoetempel binnen te treden. De demonstranten werden gearresteerd voor diverse wetsovertredingen als aansporen tot geweld, verboden wapendracht of vernieling van openbare eigendom. De tempel is sinds 16 oktober ook toegankelijk voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Sindsdien worden steevast vrouwelijke pelgrims en journalisten door conservatieve hindoes aangevallen.

Het Indiase hooggerechtshof had eind september een eeuwenoude verbanning die vrouwen in de vruchtbare leeftijd tussen de 10 en 50 jaar uit de tempel weerde, ongedaan gemaakt. Ze kregen geen toegang tot de heiligdommen van de Sabarimala-tempel, omdat hun aanwezigheid naar verluidt het celibaat van de godheid Ayyappa in de tempel in gevaar bracht. Menstruerende vrouwen worden als onrein beschouwd in het hindoeïsme.

Gevoelens negeren

De arrestanten werden beschuldigd van onwettige samenscholingen en ongeregeldheden, zei de politie in Kerala op zondag. De meeste hindoefundamentalisten zijn op borgtocht alweer op vrije voeten.

De controverse wordt gevoed door de politiek. De conservatieve regeringspartij BJP beschuldigt de linkse regering van Kerala de gevoelens van gelovige hindoes te negeren. In India worden volgend jaar verkiezingen gehouden.

