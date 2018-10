Dodelijke slachtoffers van drama in synagoge geïdentificeerd, ook over schutter raakt steeds meer bekend

Robert Bowers, de 46-jarige man die zaterdag elf mensen doodschoot in een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh, heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat hij joden wilde doden. Dat heeft procureur-generaal Scott Brady meegedeeld op een persconferentie. Ondertussen raakt ook steeds meer bekend over de slachtoffers: de 97-jarige Rose was de oudste, de 54-jarige David de jongste.

De schietpartij vond zaterdagochtend om 10 uur lokale tijd plaats in een synagoge in Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Elf mensen lieten het leven nadat de 46-jarige dader er het vuur opende tijdens de wekelijkse sabbatviering.

Jodenhater

De schutter werd geïdentificeerd als de 46-jarige Robert Bowers. De man blijkt een jodenhater te zijn, bleek al snel na de schietpartij. Getuigen vertelden hoe het eraan toe ging in de The Tree Of Life Congregation Synagogue: de schutter ging er wild te keer en riep ondertussen dat “alle joden moeten sterven”.

Dat werd intussen ook bevestigd door procureur-generaal Scott Brady tijdens een persconferentie: “Tijdens zijn moorddadige aanval heeft Robert Bowers uitspraken gedaan over de genocide en zijn verlangen om joden te doden.” Bowers ligt momenteel nog in het ziekenhuis met schotwonden, zijn toestand is stabiel. De openbare aanklager maakte reeds bekend dat er 29 aanklachten tegen hem zullen lopen, waaronder het dodelijk gebruik van een vuurwapen en het verwonden van agenten.

Procureur-generaal Scott Brady bevestigde Bowers’ haat voor joden. Foto: AFP

“Trump gecontroleerd door joden”

Bowers was ook online actief als ‘jodenhater’ op Gab, een sociale netwerksite waar iedereen straffeloos zijn of haar (extreme) mening kan uiten. Hij zou er een aankondiging gedaan hebben van de schietpartij en schreef in een van zijn laatste posts nog dat “joden belagers zijn van onze vrijheid, vijandige indringers”.

Gab werd in 2016 gelanceerd en noemt zichzelf “een sociaal netwerk dat gelooft in vrijheid van meningsuiting, individuele vrijheid en de vrije stroom van informatie online”. Intussen is Gab vooral een netwerk geworden dat een onderkomen biedt aan personen en organisaties die bij Twitter of Facebook persona non grata geworden zijn vanwege een haatdiscours. De website kondigde zondagochtend aan dat het zich verplicht ziet zijn activiteiten te onderbreken. Dat gebeurt onder meer omdat zijn internetprovider het contract per direct verbreekt en omdat Paypal het sociale netwerk uitsluit van zijn diensten vanwege de haat die er openlijk op gepredikt wordt.

Posts from the suspected Pittsburgh shooter Robert Bowers. He hated Trump and thought Trump was controlled by Jews. This monster is an unhinged anti-Semitic terrorist. pic.twitter.com/sjb2k6ucwb — Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 27, 2018

Foto: REUTERS

Bowers maakte ook meer dan eens zijn haat tegenover Donald Trump kenbaar. Hij vond dat de Amerikaanse president gecontroleerd werd door joden.

Trump liet ondertussen weten dat het incident in Pittsburgh niets te maken heeft met de wapenwetgeving en dat hij “haat in de Verenigde Staten” streng veroordeelt. Ook pleit hij voor de doodstraf bij dergelijke misdaden.

Elf slachtoffers geïdentificeerd

Intussen zijn de elf dodelijke slachtoffers van Bowers geïdentificeerd en hun families op de hoogte gebracht, zo meldt de FBI. Het gaat om drie vrouwen en acht mannen, onder hen een echtpaar en twee broers.

Het oudste slachtoffer is Rose Mallinger, zij was 97 jaar oud. De jongste is David Rosenthal, 54 jaar oud. Ook Joyce Fienberg (75), Richard Gottfried (65), Jerry Rabinowitz (66), Cecil Rosenthal (59) - de broer van David, het koppel Bernice Simon (84) en Sylvan Simon (86), Daniel Stein (71), Irving Younger (69) en Melvin Wax (88) lieten het leven.

Nog zes mensen raakten gewond bij de schietpartij, de ernst van hun verwondingen is nog niet duidelijk.