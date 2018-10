Mourinho grijpt in: geen Lukaku bij Manchester United voor match tegen Everton

De vele kritiek die Romelu Lukaku de jongste weken vangt, lijkt de Belgische topspits nu fataal te zijn geworden. Lukaku zal niet starten in de partij tegen Everton, die om 17 uur begint. De 25-jarige Rode Duivel zal op de bank beginnen.

Lukaku’s kanon zwijgt bij Manchester United al sinds 15 september, toen hij scoorde in de competitiewedstrijd tegen Watford. In de acht daaropvolgende wedstrijden - vier in de Premier League, drie in de Champions League en één in de League Cup - kon de Rode Duivel niet tot scoren komen. Tijdens de interlandbreak scoorde hij wel twee keer voor België in het Nations League-duel tegen Zwitserland op 12 oktober, maar voor Manchester United kon hij dus al anderhalve maand het doel niet meer vinden. In de Britse pers weerklonk de kritiek de jongste weken steeds luider. Voor coach José Mourinho is het voldoende gebleken om de sterke spits op de bank te zetten voor het duel met Everton.