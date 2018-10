Dove conciërge reageert dolblij wanneer kinderen hem in gebarentaal gelukkige verjaardag wensen

James Anthony, een dove conciërge van Hickerson Elementary School in het Amerikaanse Tennessee, zal zich zijn zestigste verjaardag nog lang herinneren. Toen de man op 23 oktober de klas van Allyssa Hartsfield binnenging, kreeg hij de mooiste verrassing van zijn leven. Een groep leerlingen wenste hem zowaar een gelukkige verjaardag in gebarentaal, tot grote verbazing van de man.

De hartverwarmende verjaardagswensen werden ook gefilmd. Een filmpje van het schouwspel gaat momenteel viraal op sociale media en werd al honderdduizenden keren bekeken. “Hij was door het dolle heen”, vertelde lerares Allyssa Hartsfield aan Good Morning America. “Hij huilde, en natuurlijk werden we daardoor ook emotioneel. Nadien vertelde hij ons dat dit het beste verjaardagsgeschenk was dat we hem konden geven.”