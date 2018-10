Afgelopen donderdag speelde Zakaria Bakkali nog een sterke match in de Europa League tegen Fenerbahçe. De nog steeds amper 22-jarige middenvelder lijkt eindelijk onder stoom te komen, maar moet nu wel de verplaatsing tegen Eupen missen. De Marokkaanse Belg is ziek en zit niet in de wedstrijdkern. Hij wordt in de basis vervangen door Knowledge Musona.