Een lunch, uitsluitend voor vrouwen, met gerechten bereid met whisky. Daarvoor kwamen vijfenzeventig dames van whiskyclub The Mouthy Cows naar bar Baptist van brouwerij Van Steenberge.

Stef Roesbeke (47), kok van restaurant De Cluysenaaer in Kluizen, en zijn vrouw Krien Puts (46) zijn niet enkel verliefd op elkaar maar ook op Schotland. “Vooraleer we in 2000 ons whiskyrestaurant ...