TUI fly zoekt ook voor maandag alternatieven om reizigers op bestemming te krijgen

Brussel - Als gevolg van de acties bij de bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport zal luchtvaartmaatschappij TUI fly ook maandag met een deel van haar vluchten uitwijken naar andere luchthavens in eigen land en in de buurlanden. Het gaat om een 15-tal vluchten, aldus woordvoerster Sarah Saucin.

Volgens de laatste stand van zaken zitten de onderhandelingen tussen directie en vakbonden bij Aviapartner op Brussels Airport muurvast. Als dat in de loop van de avond of nacht niet verandert, ziet het er naar uit dat er ook op maandag door de bagageafhandelaars van Aviapartner zal worden gestaakt. Bij TUI fly nemen ze geen risico. “Wij zijn bezig met het versturen van sms’en naar onze klanten om hen te informeren over het vertrekuur en de vertrekplaats van hun vlucht morgen”, zegt woordvoerster Sarah Saucin.

“Voor de vluchten die vanuit Zaventem vertrekken, schakelen we ons eigen personeel in, die een toelating hebben om bagage te behandelen. Voor andere vluchten wijken we uit naar de regionale luchthavens of naar buitenlandse luchthavens. Om onze reizigers daar naartoe te brengen hebben we transferbussen klaarstaan in Zaventem.”