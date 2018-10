Lui of onwetend? Donald Trump vertikt het om paraplu te sluiten wanneer hij in Air Force One stapt Video: Reuters

Donald Trump die in de Air Force One stapt: het heeft al vaker vreemde taferelen opgeleverd. Ditmaal liet de Amerikaanse president zich opmerken toen hij zaterdag geen enkele moeite deed om zijn paraplu te sluiten. In plaats daarvan liet hij de paraplu zonder gêne bij de deur van het vliegtuig achter. Het speculeren op het internet is intussen begonnen: gaat het om luiheid of onwetendheid?

Een Secret Service-agent die ook het in het vliegtuig wilde stappen, stelde uiteindelijk orde op zaken en nam de paraplu mee naar binnen. De vlucht met de Air Force One zou Trump uiteindelijk brengen tot in Indianapolis voor een campagnebijeenkomst.

Ook eerder beeldmateriaal van Trump bij de Air Force One was al het mikpunt van spot. Begin deze maand ging bijvoorbeeld een video viraal toen de president in het vliegtuig stapte terwijl er een stuk papier aan zijn schoen kleefde. “Toiletpapier”, klonk de conclusie toen bij talloze kijkers.