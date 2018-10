Amerikaanse vlag hangt halfstok: VS verbijsterd en in crisis na golf van geweld

De Stars and Stripes wappert halfstok aan het Witte Huis. Een week voor de tussentijdse Congresverkiezingen in de Verenigde Staten bevindt het economisch en politiek machtigste land ter wereld zich na twee ongekende uitbraken van geweld in staat van verbijstering. Het “Land of the Free” is onder het presidentschap van Donald Trump in een zware crisis terechtgekomen, uitgerekend enkele dagen voor de Amerikaanse midterms. kiezers op 6 november het parlement kunnen herschikken en daarmee het politieke pad voor de komende jaren effenen. De oppositie is van mening dat de retoriek van Donald Trump niet alleen tot verdeeldheid, maar ook tot radicalisering in delen van de maatschappij heeft bijgedragen.

Zaterdag schoot de 46-jarige Rob Bowers in een synagoge in Pittsburgh elf mensen tussen de 50 en 97 jaar dood. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is dit het zwaarste antisemitische misdrijf in de Amerikaanse geschiedenis. De rechts-extremistische man werd gearresteerd, er worden 29 aanklachten tegen hem gevorderd. Volgens minister van Justitie Jeff Sessions riskeert hij de doodstraf. Onmiddellijk na het dodelijke schietincident liet ook president Trump zich uit voor de herinvoering ervan én een snellere uitvoering bij dergelijke misdaden.

LEES OOK. Dodelijke slachtoffers van drama in synagoge geïdentificeerd, ook over schutter raakt steeds meer bekend

De dader had al vóór het bloedbad antisemitische uitspraken op sociale netwerken verspreid. Bij het binnengaan van de synagoge, waar net een naamgevingsceremonie voor een jongetje werd gehouden, zou hij volgens ooggetuigen hebben geroepen: “Alle Joden moeten sterven”.

De VS en de wereld reageerden met ontzetting op de aanslag. De Amerikaanse president en de rechtshandhaving noemden het een antisemitisch haatmisdrijf. Politici en kerkleiders uit vele landen van de wereld hebben de daad sterk veroordeeld. “In werkelijkheid zijn we allemaal gekwetst door deze onmenselijke daad van geweld. Moge de Heer ons helpen om deze brandhaarden van haat die zich in onze samenleving ontwikkelen te doven”, zei paus Franciscus zondag tijdens het Angelus in Rome.

“Mijn hart is gebroken”

Bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, VN-secretaris-generaal António Guterres en de Israëlische premier Netanyahu veroordeelden de daad in scherpe bewoordingen. “We moeten allemaal met vastberadenheid overal en altijd tegen het antisemitisme zijn”, schreef regeringswoordvoerder Steffen Seibert namens de bondskanselier op Twitter.

Foto: AFP

Netanyahu zei in een videoboodschap: “Mijn hart is gebroken en ik walg van de moorddadige aanval op een synagoge in Pittsburgh”. “Het hele Israëlische volk treurt met de families van de slachtoffers”, benadrukte Netanyahu, die een oproep lanceerde tot een wereldwijde strijd tegen antisemitisme. In Pittsburgh en ook voor het Witte Huis in Washington kwamen zaterdagavond spontaan mensen bij elkaar om te rouwen voor de slachtoffers.

Aanslag tegen de mensheid

Foto: AFP

Trump benadrukte dat deze wrede antisemitische aanslag een aanslag tegen de mensheid is. “Het dodelijke gif van het antisemitisme moet worden bestreden”, zei hij.

De president pleitte ook voor gewapend veiligheidspersoneel tijdens kerkdiensten. “Een gek stapt binnen en niemand kreeg bescherming. Gewapende bewakers hadden hem onmiddellijk tegengehouden”, zei Trump. Hij verordende zaterdagavond laat dat alle Amerikaanse vlaggen aan openbare gebouwen halfstok moeten gehangen worden.

Het bloedbad vond plaats op de Joodse rustdag, de sabbat, wanneer traditioneel veel mensen naar de synagoge gaan. Kinderen werden volgens officiële informatie niet gewond. De dader had verschillende vuurwapens bij zich. Volgens de eerste vaststellingen had hij die op legale wijze verworven.

De Tree of Life-synagoge in Pittsburgh is een conservatief joods gebedshuis, dat echter openstaat voor innovaties, zei de voorzitter van de Greater Pittsburgh Jewish Community, Jeff Finkelstein. De wijk Squirrel Hill wordt beschouwd als het centrum van het joodse leven in de regio. Er wonen ongeveer 50.000 joden. In veel gebieden van de VS werden onmiddellijk de veiligheidsmaatregelen voor joodse instellingen verscherpt.

Foto: AFP

Het Joods Wereldcongres (WJC) was geschokt. Het bloedbad is een ‘afschuwelijke daad van terrorisme’, zei voorzitter Ronald Lauder zaterdag in een mededeling in New York. “Dit was niet alleen een aanval op de joodse gemeenschap, maar ook op heel Amerika”.

Bompakketten

De 56-jarige Cesar Sayoc had pijpbommen gestuurd naar onder meer Barack Obama Foto: AP

De aanslag van Pittsburgh vond plaats nadat slechts enkel dagen eerder een verdachte werd gearresteerd die in de VS hoge Democratische politici en bekende pleitbezorgers bompakketten had opgestuurd. De 56-jarige Cesar Sayoc uit Florida had pijpbommen gestuurd naar onder anderen voormalig president Barack Obama en presidentskandidate Hillary Clinton. In de pakketten staken 15 centimeter lange PVC-buizen die gevuld waren met “energetisch materiaal”. Volgens de speurders was ten minste een deel van de 14 in totaal verstuurde pakketten gevaarlijk.

In de VS brak een discussie uit over hoe de politiek omgaat met de huidige gebeurtenissen. Regeringswoordvoerster Sarah Sanders klaagde zondag op Twitter dat kranten zoals de Washington Post elke mogelijkheid aangrijpen om kritiek te spuien op president Trump. De president had zaterdagavond een verkiezingsbijeenkomst in Illinois, ondanks de gebeurtenissen in Pittsburgh, niet afgezegd. Trump had verklaard dat je fanatici in de kaart speelt, als je hen door hun gewelddadigheden toelaat je plannen te veranderen.