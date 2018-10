Antwerpfans palmen hoofdtribune van Waasland-Beveren in: “Stand up for the Antwerp boys!”

Dat de Antwerpfans gekend zijn als vurige supporters, weet iedereen die het vaderlandse voetbal volgt inmiddels. Maar wat ze zondagavond op bezoek bij Waasland-Beveren hebben tentoongespreid, is toch een aardig kunstje. Bij het luidkeels roepen van de leuze ‘Stand up for the Antwerp boys’ staat plots een aanzienlijk deel van de rood-witte supporters recht in de hoofdtribune van Waasland-Beveren. Indrukwekkend.