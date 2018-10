Ze waren al de koning van de pop-ups en wagen zich nu ook aan een vast café-restaurant. De mannen van KERK openden zaterdagavond Amigo op het Stapelplein aan de Oude Dokken. Eten en drinken doe je er op het gelijkvloers, dansen in de kelder.

Wie KERK zegt, zegt tijdelijke invulling. Op de oude Sidaplaxsite in Gentbrugge en in Bar Wilson in Nest. Maar nu openen Jules Gahide en zijn kompanen toch een vaste stek. Niet toevallig aan het Stapelplein ...