Zijn droom: doen wat zijn tweelingbroer kan

Eén grote droom heeft Lazlo ’t Kindt (15): gamen. Net zoals zijn kerngezonde tweelingbroer Lopéz. Lazlo heeft hersenverlamming: hij zit in een rolstoel, spreekt met een spraakcomputer. En hij wil doen in de virtuele wereld wat hem in de realiteit niet lukt: lopen, zwemmen, zich uitleven. In Team Scheire, het nieuwe programma van Lieven Scheire, gaat een groep uitvinders aan de slag om die droom waar te maken.