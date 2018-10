Joseph (90) verstopte zich in een bergruimte vol kartonnen dozen: “Plots waren al die lijken er”

De ochtenddienst was nog maar net begonnen op de eerste verdieping in de synagoge, toen E. Joseph Charny een oorverdovend geluid hoorde. De 90-jarige man dacht dat een zwaar stuk meubilair was omgevallen op het gelijkvloers, de waarheid kon er niet verder van zijn. Het was immers Robert Bowers die binnenstormde, de schutter die maar liefst elf onschuldige mensen doodschoot.

Dat het een dodelijk drama werd, zaterdagochtend in de Tree of Life-synagoge in de anders zo rustige wijk in Pittsburgh, is ondertussen bekend. De bijhorende details, die met mondjesmaat bekendraken, doen huiveren. Zo werd al snel duidelijk dat de 46-jarige Robert Bowers een Jodenhater is: “Ze moeten allemaal dood”, schreeuwde hij. Met maar liefst drie vuurwapens trachtte hij de daad bij het woord te voegen. Elf mensen overleefden zijn woeste passage niet.

Joseph Charny kan de tragedie nog wél navertellen. “Ik hoef je niet uit te leggen hoe verschrikkelijk dit allemaal is geweest”, vertelt de 90-jarige psychiater op rust.

Robert Bowers schoot elf mensen dood. Foto: AFP

“Het leek een vallende kapstok”

Het helse lawaai dat Charny hoorde vanop de eerste verdieping, bleek geen vallend meubelstuk te zijn. Al klonk het wel zo voor hem en de anderen die met het hoofd gebogen op de banken van de synagoge leunden, geduldig wachtend op de gebedsdienst. “Er leek iets groot te vallen, een kapstok ofzo”, zegt hij. “Maar dat was het niet.”

Niet veel later verscheen een grote, zware man in de deuropening. Het was Robert Bowers. Charny kan zich niet herinneren dat de schutter iets zei. De geweerschoten herinnert hij zich wel. Die deden de ruimte kraken. “Toen ik terug omhoog keek, waren plots al die lijken daar”, klinkt het. “Ik was niet van plan daar te blijven.” En dus nam de moedige 90-jarige de benen, de vliegende kogels ontwijkend.

Verstopt in de opslagruimte

Charny is al heel lang lid van de The Tree Of Life Congregation Synagogue in Squirrel Hill, de residentiële wijk in Pittsburgh, in de noordoostelijke staat Pennsylvania. Al sinds 1995 woont hij er de diensten bij, het jaar dat hij met zijn gezin naar de plek verhuisde. Het is zijn kennis van het gebouw met al haar verborgen hoekjes, die hem gered heeft. Terwijl de kogels in het rond vlogen, kon Charny samen met twee anderen - de rabbijn en zijn assistent - vluchten naar de tweede verdieping van het gebouw.

Bloemen en kransen bij de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Foto: AFP

“De synagoge is nogal ingewikkeld,” legt hij uit. “Het is ooit als een klein gebouw begonnen, maar kreeg doorheen de jaren heel wat toevoegingen. Er zijn dus heel wat verborgen ruimtes te vinden. En die wisten we zijn.”

Charny verstopte zich uiteindelijk in een opslagruimte gevuld met kartonnen dozen. Het gebouw was intussen muisstil. Doodsbang was hij. “Hoe lang blijven we hier? Komt hij hierheen? Hoe komen we hieruit?” Al die gedachten schoten door zijn hoofd. “We wisten allemaal dat als we onze verstopplaats te snel zouden verlaten, het misschien niet overleefden”, aldus de gepensioneerde psychiater.

Verkeerde kant van het gebouw

De politie van Pittsburgh zei nadien dat ze de schutter hebben gevolgd naar de bovenste verdieping van de synagoge. Daar zou Bowers van kamer naar kamer getrokken zijn op zoek naar joden, gelukkige aan de verkeerde kant van het gebouw. Charny, de rabbijn en diens assistent verstopten zich aan de andere zijde. Er volgde een vuurgevecht tussen de agenten en de schutter waarbij drie agenten gewond raakten. Bowers werd ook geraakt en ging neer. Hij vertelde een agent van het zwaarbewapende SWAT-team “dat hij wilde dat alle Joden zouden sterven”.

Charny werd buiten opgewacht door de hulpdiensten, ondertussen herstelt hij thuis van de tragedie. “Aanvankelijk voelde ik me compleet verdoofd”, aldus Charny. “Ik hoef je niet te vertellen hoe verschrikkelijk dit allemaal is geweest. Ik ben dankbaar dat ik nog leef.”