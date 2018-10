Bo Van Spilbeeck is een merk geworden, ook op de Boekenbeurs. “Vroeger was ik nieuwsjager. Nu ben ik zelf het wild”

Wanted: Bo Van Spilbeeck (59). Overal. Zelfs op de Boekenbeurs, ook al heeft ze niet eens een nieuw boek ­geschreven. Ze is een ster, ook al wil ze dat ­eigenlijk niet. Ze wil nog even een boek signeren voor het goede doel, maar dan is er de stilte. “Mijn geslachts­operatie komt er over twee weken. Dan ga ik de luwte in. En schrijf ik aan mijn boek.”