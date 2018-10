Handel aan banden gelegd: studenten krijgen niet langer kopie van afgelegd examen

Hilde Crevits (CD&V) wil het studenten on­mogelijk maken om een kopie te vragen van hun afgelegd examen. De maatregel moet voor­komen dat studenten massaal examenvragen delen of zelfs verkopen.

12,5 euro voor de examenvragen van het vak Ver­zekering in de master Handelswetenschappen aan de KU Leuven. Wie even gaat shoppen op het internetplatform Stuvia stoot op honderden examens van ­alle Vlaamse universiteiten en hogescholen die studenten er delen of zelfs ver­kopen.

De praktijk is het ­hoger onderwijs een doorn in het oog. De KU Leuven en de UGent voerden enkele jaren geleden een verbod in op de verkoop van notities, samenvattingen en examenvragen omdat het een inbreuk vormt op de auteursrechten.

Toch is het fenomeen niet onder controle. “Wij hebben in het verleden een klacht ingediend bij een van die bedrijfjes”, zegt Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden van de UGent. “Ze hebben onze universiteit toen van hun platform gehaald, maar onlangs heeft een collega gemerkt dat er opnieuw examenvragen van zijn vak online stonden. We zijn nu aan het bekijken welke juridische stappen we kunnen nemen.”

Onder meer om dit fenomeen in te ­dijken, heeft minister Crevits (foto) een voorstel klaar dat studenten verbiedt een kopie te vragen van hun examen. Enkel wanneer ze in beroep gaan tegen hun examenresultaten kunnen ze nog een – gedeeltelijke – kopie krijgen.

“Studenten kunnen altijd hun examens inkijken in aanwezigheid van docenten en feedback krijgen”, zegt Crevits. “Op die manier hebben ze steeds voldoende mogelijkheden om hun ­foutieve antwoorden te bespreken en eruit te leren.”

“Te verregaand”

Voor de Vlaamse studentenvereniging VVS en ook voor sommige experten gaat het voorstel veel te ver. “Het heeft ook te maken met de frustratie onder docenten dat ze examenvragen daardoor niet kunnen hergebruiken”, zegt Karen Weis, lector-onderzoeker rechtspraktijk aan de hogeschool UCLL. “Bovendien hebben sommige studenten echt wel baat bij een kopie. Ze willen thuis nader bekijken hoe ze beter hadden kunnen antwoorden, of willen overleggen met een bijlesgever of ouder. Om dit grondrecht in te perken, is echt wel een betere reden nodig.”