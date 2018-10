Damherten net op tijd gered uit illegale slachterij

Nijlen - De dieren stonden klaar om geslacht te worden, maar de lokale politie viel net op tijd binnen in een illegale slachterij in Nijlen. Negen damherten werden in beslag genomen. Waar de dieren vandaan kwamen of wie de afnemers van het vlees waren, wordt onderzocht.

De inval zaterdagochtend in een pand in het centrum van het Antwerpse Nijvel kwam er na een tip aan de politie. De uitbaters waren met geen enkele vergunning in orde. Hoelang er al illegaal geslacht werd, wat er met het vlees gebeurde en wie de afnemers waren, wordt nu onderzocht. Ook wie de dieren leverde is nog niet duidelijk, want de uitbaters zijn bijzonder karig met informatie.

Pop-upslachterijen

Pop-upslachterijen voor schapen werden in het verleden al vaker ontdekt en gesloten. Zeker in de periode rond het Offerfeest voor moslims. “Maar een illegale slachterij voor wild, dat lijkt ons veeleer uitzonderlijk”, zegt Dirk Blanchart van de Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. “Damherten en andere hertachtigen moet je al bijna schieten wil je ze op een degelijke manier slachten. Bovendien blijft er een pak slachtafval achter. Als de opruimingsdienst Rendac dat niet komt ophalen, wat te betwijfelen valt wanneer het om illegale slachtingen gaat, wordt het waarschijnlijk gedumpt”, zegt hij.

Foto: Raymond Lemmens

Gezondheidsrisico’s

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bij het onderzoek betrokken, bevestigt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV. Zij benadrukt dat het eten van illegaal geslacht wild gezondheidsrisico’s kan inhouden. Het vlees moet goedgekeurd worden voor consumptie om te vermijden dat wie het eet besmet raakt door parasieten. Vier jaar geleden belandden in Antwerpen en Limburg elf mensen in het ziekenhuis na het eten van besmet wild.

De negen damherten die zaterdag in beslag werden genomen zijn ­opgehaald door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. “Wij zullen ze verzorgen tot het parket een beslissing heeft genomen over hun bestemming. Want hier kunnen ze niet blijven”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. Naast damherten werden ook schapen en hoenderen aangetroffen. Over het lot van die dieren wordt deze week beslist.