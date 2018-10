Na jarenlang thuis voor hem te hebben gezorgd, koppel opgepakt voor moord op dementerende vader

Leopoldsburg -

Een koppel uit Heppen (Leopoldsburg) is opgepakt voor de moord op de inwonende en dementerende vader van de vrouw. De zorgbehoevende man werd dood aangetroffen in bed, hij was met geweld om het leven gebracht. Zijn dochter L.D. (54) en haar man J.D. (39) zijn gearresteerd en werden gisteren voor de onderzoeksrechter geleid.