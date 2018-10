COLUMN. Kat onder de douche

Kat Kerkhofs heeft op tv opgebiecht dat ze altijd plast tijdens het douchen. Daar hoor ik nu veel mensen over praten. Er zijn er die het vies vinden. Zoals het dametje voor mij in de rij bij het postkantoor. Dat ze met andere ogen naar ‘Dancing with the Stars’ kijkt, waaraan Kat meedoet, klaagde ze. Omdat Kat na haar optredens wellicht plassend doucht. “Binnenkort wordt ’Peeing with the Stars’ ingeblikt”, probeerde ik haar wijs te maken.