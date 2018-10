Slimme camera’s betalen zichzelf dubbel en dik terug: douane int 1,7 miljoen aan onbetaalde boetes

De douane krijgt nog tegen eind dit jaar 25 nieuwe slimme camera’s. Want die nummerplaatcamera’s blijken uiterst efficiënt om bestuurders te klissen die hun boetes niet betalen. Alleen al in 2017 werd voor 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes geïnd tijdens ‘vliegende controles’.

Vergeet de tijd dat douaniers nog vooral vrachtwagens en hun lading checkten. “Vandaag controleren ze ook op het gebruik van goedkopere rode diesel, of het keuringsbewijs in orde is, en of de verkeersbelasting voor het Brussels Gewest is betaald”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

En niet te vergeten: ze maken jacht op bestuurders die het vertikken hun boetes te be­talen. Daarvoor hebben ze een geducht wapen: de ANPR-camera, die de nummerplaten van voorbijrijdende wagens scant, en signaleert wie nog een achterstallige boete heeft staan. De camera is immers rechtstreeks aangesloten op een bestand met alle wanbetalers in ons land.

De aanpak loont. “Vorig jaar werd op die manier bij 3.102 bestuurders voor 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes gerecupereerd”, zegt Adyns.

De mobiele brigades haalden bij die controles ook 1.208 voertuigen uit het verkeer die met rode diesel reden en zo accijnzen ontdoken. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als in 2016.

Nog eens 286 bestuurders hadden hun verkeersbelasting niet betaald, en in 427 voertuigen werden drugs gevonden. Ook dat zijn er veel meer dan in 2016.

“We beschikken vandaag over 20 ANPR-camera’s. De oude worden momenteel vervangen door nieuwe, en tegen eind dit jaar zullen we beschikken over 25 nieuwe toestellen”, zegt Adyns nog. Daarmee hoopt de douane nog meer wanbetalers uit het verkeer te kunnen plukken.

Leasingwagens ontsnappen

Intussen heeft ook de politie dezelfde bevoegdheid als de douane. Politieagenten mogen dus ook bestuurders die ze met hun mobiele camera betrappen op achterstallige boetes, aan de kant zetten en de boete onmiddellijk innen.

“Kan de wanbetaler zijn schuld niet meteen betalen, dan wordt het voertuig in beslag genomen en eventueel zelfs verkocht”, klinkt het bij de douane. “De kosten voor het takelen en stallen zijn uiteraard voor rekening van de wanbetaler.”

Enkel leasingwagens worden voorlopig niet (meer) aan de ketting gelegd. Enkele leasingmaatschappijen stapten immers naar het Grondwettelijk Hof en dat vernietigde deze zomer de mogelijkheid voor de douane om een voertuig in ­beslag te nemen waarvan de kentekenhouder niet de eigenaar is.