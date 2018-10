Meunier mag met PSG juichen op bezoek bij rivaal Marseille, rellen voor de wedstrijd

Op de 11e speeldag van de Franse Ligue 1 heeft PSG zondagavond de clash met aartsrivaal Marseille gewonnen. Het werd 0-2 voor de Parijzenaars. Voor het begin van de wedstrijd braken er rellen uit.

Kylian Mbappé (65.) opende in de tweede helft de score en toonde dat hij zelfs met de bal aan de voet sneller is dan de meeste verdedigers. De Fransman stond op dat moment nog maar 3 minuten op het veld. Diep in de blessuretijd maakte Julian Draxler er nog 0-2 van. Thomas Meunier speelde de wedstrijd uit voor PSG. In de stand is Paris Saint-Germain met 33 punten de onbetwiste leider. Lille is eerste achtervolger en heeft 25 punten. Marseille kampeert met 19 punten op de 5e plek in het klassement.

Voor de wedstrijd braken er rellen uit in de buurt van het stade Vélodrome. Marseille-fans zouden rookbommen en voetzoekers hebben afgestoken. Daarop zouden de ordetroepen met traangas en een waterkanon hebben ingegrepen. Zes herrieschoppers werden opgepakt. Bij het geweld raakten vier agenten gewond.