Terug naar de Teletubbies

De gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgedraaid op een drama voor SP.A. De algemene uitslag was ronduit slecht, en de slag om de steden heeft de partij roemloos verloren. ­Tegelijk betekenen deze ­verkiezingen het definitieve einde van een politieke generatie, de zogenaamde Teletubbies. Vijftien jaar geleden brachten zij de partij tot een van haar grootste successen. Vandaag doet Johan Vande Lanotte als laatste van de vier de deur dicht in Oostende.

23,5 procent behaalde SP.A onder hun leiding in 2003. Dat is tien procent meer dan vandaag. ­Alles wat de Teletubbies aanraakten, leek in goud te veranderen. Toch voor eventjes, want bij de verkiezingen ...