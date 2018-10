Phillip Cocu niet langer coach van Fenerbahçe

Phillip Cocu moet vertrekken als trainer bij Fenerbahçe. Dat heeft de Turkse topclub zondag laten weten. De 47-jarige Nederlander ruilde PSV in juni voor de ploeg uit Istanboel.

Fenerbahçe verloor eerder zondag met 1-3 thuis van MKE Ankaragücü. Dat was de vijfde competitienederlaag. Fenerbahçe staat vijftiende (op 18) in de Turkse competitie met slechts negen punten. Cocu slaagde er ook niet in om met Fenerbahçe de groepsfase van de Champions League te bereiken. ‘Fener’ botste in de derde kwalificatieronde op het Portugese Benfica.

Fenerbahçe zit in de Europa League in dezelfde poule als Anderlecht. Afgelopen donderdag speelden beide teams in Brussel 2-2 gelijk. Op 8 november trekt paars-wit naar Istanboel voor de vierde speeldag.