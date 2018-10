Vliegtuig van Indonesische maatschappij Lion Air crasht in zee kort na opstijgen

Een passagiersvliegtuig van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air is maandag gecrasht enkele minuten nadat het was opgestegen op de internationale luchthaven van Jakarta voor een binnenlandse vlucht. Dat meldde een verantwoordelijke van de hulpdiensten.

Intussen hebben reddingswerkers brokstukken gevonden van de Boeing 737. Dat zegt het hoofd van de Indonesische agentschap voor reddingsoperaties. “We hebben zwemvesten gevonden, gsm’s en delen van het vliegtuig”, zegt Muhammad Syaugii. Er zouden ook lichaamsdelen gevonden zijn. Vermoed wordt dat de vliegtuigromp van de Boeing 737 MAX 8 op de zeebodem ligt, op ongeveer 35 meter diepte, zegt Syaugii. Er zijn geen berichten over overlevenden. Duikers zoeken naar lichamen.

Het toestel had zeker 6 bemanningsleden aan boord en 180 passagiers.

De Boeing 737 Max 8 was om 6.20 uur opgestegen op de luchthaven van Jakarta en moest om 7.20 uur aankomen in Pangkal Pinang, op het eiland Bangka. Volgens een woordvoerder van Lion Air rapporteerde de piloot technische moeilijkheden kort na opstijgen. Luchtverkeersleiders verloren om 6.33 uur lokale tijd contact met vlucht JT610.

Familieleden wachten angstig af op de luchthaven. Foto: REUTERS

Het vliegtuig verdween in de buurt van Karawang in de provincie West-Java, zei Yusuf Latif, een woordvoerder van het nationale agentschap voor reddingsoperaties. Een woordvoerder van luchtverkeersleider AirNav zei aan tv-zender Metro dat het contact met vlucht JT610 daar verbroken was. De hulpdiensten gingen op zoek naar het toestel in de zee.

Volgens een coördinator van de scheepvaart bij de haven van Tanjung Priok kreeg hij om 6.45 uur melding dat een boot een vliegtuig had zien crashen. “Om 7.15 uur meldde het vaartuig dat het de plaats had bereikt en brokstukken van een vliegtuig zag”, aldus Suyadi aan de Jakarta Post.

Nieuw toestel

Lion Air werd in 1999 opgericht. De luchtvaartmaatschappij, die moderne toestellen gebruikt van producenten Boeing en Airbus, groeide sterk de afgelopen jaren. De lagekostenmaatschappij vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air zou een vloot hebben van een honderdtal toestellen.

De Boeing 737 Max is een nieuw toestel dat pas sinds 2017 op de markt is. Volgens de website Flightradar24 had Lion Air de bewuste Boeing 737 Max 8 sinds augustus dit jaar. Eerste analyses van de vluchtdata zouden tonen dat er een toename in snelheid en afname in hoogte was op het moment van het laatste contact.

In 2013 crashte ook al eens een vlucht van Lion Air in zee, bij landing op het eiland Bali. Alle 108 mensen aan boord overleefden dat toen. In 2004 crashte een toestel van Lion Air bij landing in de stad Solo, waarbij 25 mensen om het leven kwamen.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 oktober 2018

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 oktober 2018

Foto: Flightradar24

Foto: Flightradar24