Lokeren heeft bijna nieuw trainer: Sollied moet Lokeren in eerste klasse houden

Lokeren staat op het punt om Trond Sollied aan te stellen als vervanger van de ontslagen Peter Maes. Vijf jaar na zijn laatste job moet de 59-jarige Noor de Waaslanders behoeden voor degradatie.

De belabberde 6 op 36 maar evenzeer spelers die zijn schreeuwerige aanpak moe waren, hebben Peter Maes zijn kop gekost bij Sporting Lokeren. Ondanks de driedubbele winstpremie die voorzitter Roger Lambrecht de spelers voorhield als beloning, bleef het 0-0 tegen KV Oostende en vond de preses het welletjes. De trainer waarop Lambrecht zijn geld wil zetten om Lokeren uit de degradatiezone te sleuren, is Trond Sollied. Eerstdaags hoopt Lambrecht dat de Noor zijn handtekening zet en tot het einde van het seizoen overneemt. Bedoeling is sowieso dat assistent-trainer Arnar Vidarsson de eerstvolgende dagen nog de trainingen leidt en de nieuwe hoofdcoach pas vrijdag, na de uitwedstrijd op Anderlecht, overneemt.

Antipode

Sollied is als trainer de antipode van Maes. De 59-jarige Noor is in zijn voetbalopvatting niet zo behoudend als Maes zijn ploeg dit seizoen liet spelen, integendeel. Bovendien is hij een stoïcijnse trainer die rekent op de zelfdiscipline van spelers en roepen aan de zijlijn afdoet als “het circus”.

Omdat zowel zijn broer als schoonmoeder de voorbije jaren de strijd verloren tegen een slepende ziekte, verkoos hij privé-geluk boven aanbiedingen als trainer. Zijn laatste job in clubverband dateert daardoor al van vijf jaar geleden, toen hij even het Turkse Elazigspor trainde. Zijn recentste kunstje in België was AA Gent naar de derde plaats leiden in 2011-2012. Het seizoen nadien, na de verkoop van een resem belangrijke spelers, werd hij in oktober ontslagen toen Gent zevende stond. Het eindigde, onder Bob Peeters en Victor Fernandez, als twaalfde. Dat Lambrecht nu bij Sollied uitkomt, is voor insiders niet eens een grote verrassing. In het verleden dweepte hij al met de man die twee titels en evenveel bekers won met Club Brugge.

Overigens bekijkt Lokeren intussen ook nog of het een vervanger zoekt voor de eerder ontslagen sportief directeur Willy Reynders. Met ex-speler Dimitri Mbuyu, pas op straat gezet als hoofdscout van Anderlecht, werd al een verkennend gesprek gevoerd.