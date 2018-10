Coucke coacht vanop de tribune: “Sie haben schrik”

Marc Coucke tweet niet meer over wedstrijden – te gevoelig –, maar op Eupen is de eretribune net voor de perstribune. Wij zaten dus één rijtje achter het Anderlecht-bestuur en konden live volgen hoe de voorzitter de wedstrijd beleefde. Van opspelende hoop tot diepe ontgoocheling.

Opvallend was dat Coucke in de Oostkantons in het Duits met een beetje haar op ging roepen. “Ein, zwei, drei”, brulde Coucke toen Santini de 2-1 scoorde. En toen paars-wit de ene corner na de andere afdwong schreeuwde de preses: “Sie haben schrik.” Eigenlijk is het Sie haben Angst, maar soit.

Coucke moedigde elke RSCA-speler ook individueel aan bij zijn voornaam. Allez, Sven. Allez, Andy. Allez Musi. Hij was ook hard bij slechte passes. “Geef toch de goeie pass, Kenny. Focus.” Ref Boucaut kreeg dan weer de boodschap dat er minstens zes minuten moesten worden bijgeteld en een heuse vloek toen de vierde ref het maar bij drie minuten hield. Daarnaast liet hij zich ook even gaan toen Eupen-speler Keita tegen de grond ging: “Epilepsie”, klonk het.

Telkens er iemand vrijstond op de linkerkant gaf Coucke dat ook met gebaren aan. Als Lokeren nog een trainer zoekt… Naast hem bleef Luc Devroe – op een paar diepe zuchten na – vooral stil. Meteen na affluiten vertrok de Anderlecht-delegatie zonder nog achterom te kijken. Voor de match had Marc Coucke de Anderlecht-fans nog gegroet en selfies uitgedeeld, maar de goeie luim was achteraf weg.