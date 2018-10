Opgepakt en ontslagen, de gitzwarte week van Peter Maes: “Ik aanvaard mijn lot”

Het onmogelijke is dan toch gebeurd. Exit Peter Maes. Een dik jaar nadat hij met veel tromgeroffel werd teruggehaald als Messias werd hij zaterdagavond na tegenvallende resultaten ontslagen bij Lokeren. In zijn tweede ambtsperiode kon hij het succes van weleer nooit herhalen.

Enkel een overwinning kon het vel van Maes nog redden. Voorzitter Lambrecht beloofde de spelers zelfs een driedubbele winstpremie. Het mocht allemaal niet baten. Lokeren bleef thuis steken op een doelpuntloos gelijkspel tegen Oostende.

Het werd het nekschot voor Maes na een gitzwarte week. Zo moest hij maandag nog een nacht in de cel doorbrengen omdat hij genoemd werd in het schandaal rond de malafide voetbalmakelaars. Maar Maes is er de man niet naar om na te trappen. “Ik aanvaard mijn lot”, zegt hij. “Een trainer die 6 op 36 haalt, weet dat hij ontslagen kan worden. Er is geen plaats voor sentiment in het voetbal. In moeilijke omstandigheden hebben we vorig seizoen de degradatie vermeden. In Play-off 2 hebben we een goede prestatie neergezet. Maar van daaruit hebben we – of de mensen die bevoegd zijn voor het transferbeleid – onvoldoende geanticipeerd en dat misschien iets te licht opgepakt.”

Willy Reynders

Voorzitter Lambrecht had nochtans de sportieve verantwoordelijkheid volledig in handen gelegd van de gevierde tandem Reynders-Maes, die tussen 2010 en 2015 samen succes boekten. Zo moesten Reynders en Maes beiden hun fiat geven over elke speler, anders werd de transfer afgeblazen. Maar deze zomer boterde het niet meer tussen sportief directeur Reynders en voorzitter Lambrecht, waardoor Reynders een dag voor het sluiten van de transfermarkt op straat werd gezet. Dat was tekenend voor de transferzomer op Daknam, die pas erg laat op gang kwam. Het merendeel van die transfers presteerde dan ook nog eens onder de verwachtingen, waardoor Maes vaak moest teruggrijpen naar spelers die eerder al afgeschreven leken.

Het is ook geen geheim dat niet elke speler de harde aanpak van Maes wist te smaken. Als de resultaten dan ook nog eens uitblijven, zwelt de kritiek aan. Vooral zijn verdedigende aanpak riep soms vragen op, zeker tegen ploegen van vergelijkbaar niveau. Zo schiet geen enkele eersteklasser minder op doel dan Lokeren. In een poging het tij te doen keren, probeerde Maes dit seizoen verschillende formaties met verschillende spelers. Allemaal zonder succes. In welk systeem of welke spelers er ook tussen de lijnen stonden: het wilde maar niet lukken.

Nieuwe wind

Maes had tijdens zijn eerste ambtstermijn veel krediet opgebouwd. Zo loodste hij de Oost-Vlaamse club naar twee bekeroverwinningen, drie deelnames aan Play-off 1 en een Europees avontuur. Vorig seizoen werd hij na amper twee speeldagen – en met veel heimwee naar de periode Peter Maes I – als de Messias teruggehaald naar Lokeren. Toch wist Lokeren het behoud pas in het slot van de competitie veilig te stellen. In Play-off 2 schitterde Lokeren wél als vanouds. Lokeren leek vertrokken, maar niks was minder waar. Maes betaalt het gelag na zijn dramatische 6 op 36, Lokeren snakt naar een nieuwe wind.