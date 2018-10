Zo kan het dus ook: Dury blijft op post bij Zulte Waregem, zelfs na 6 op 36

Bij elke andere club zou hij ‘vliegen’, besefte Francky Dury zaterdag nadat zijn ploeg in het degradatieduel tegen Moeskroen werd uitgefloten na een 2-0 te hebben weggegeven. Maar Essevee is geen club als een andere. En dus zal Dury al zeker deze week niet ‘vliegen’. “Wij veranderen niet.”

In Engeland bestaat er een goksite voor: ‘The Sack Race’, ofwel De Ontslagrace. Je kan er geld inzetten op welke trainer de volgende is die zal ontslagen worden. Mocht die site in ons land bestaan ­hebben, zou geld inzetten op Peter Maes maar weinig risicovol geweest zijn. We kennen Roger Lambrecht, de vleesgeworden ‘ouderwetse’ voorzitter. Geen resultaten betekent: buiten. En dus betekende de 6 op 36 van Maes: buiten. De Volgende lijkt heel logisch: Dury. Die pakte ook 6 op 36 en zelfs 1 op 27 in de laatste matchen.

Geen onrust

Dat punt werd zaterdag gehaald, maar wel in een degradatieduel dat Essevee moést winnen. En waarin Essevee weer pijnlijk ondermaats voetbalde. En waarin het even pijnlijk een vroege 2-0-voorsprong had weggegeven. In elk stadion komen de supporters dan in opstand. Dat was in het Regenboogstadion niet anders: gejouw en gezangen met Shame on you. Ze hebben gelijk, zei de coach achteraf. “Al merk ik geen negativisme bij de spelers.” Maar – zoals bij elke ploeg – reageerden de spelers wel aangeslagen: “We weten het ook niet meer.” En zoals op elke persconferentie werd de coach gevraagd of hij zou kunnen vliegen. Dury antwoordde: “Niemand binnen de club voelt zich momenteel comfortabel. Maar onrust? Neen. Of de trainer in vraag gesteld wordt? Met 1 op 27 staat een trainer niet op het hoogste schavot. Maar we moeten er samen uitgeraken. Al besef ik ook wel: een coach met 0 op 15 kan al vliegen. Ik heb 1 op 27.”

Dat hij wel eens de eer aan zichzelf zou kunnen houden, deed hij af met: “Ik blijf een positivist en ik blijf doorgaan.” Half lachend zelfs: “Waarom stel je al die vragen niet aan diene mens (wees naar Moeskroen-trainer Storck naast zich, nvdr.). Die zit toch in dezelfde situatie?” Omdat diene mens, als invaller-coach, evenveel punten haalde op zes matchen als Dury op twaalf, tiens.

Iedereen trouw

Na de match kregen we berichtjes: “1 op 27 en toch mogen blijven: uniek in de annalen van het Belgische voetbal!” Dat is zo, maar Dury wordt dus de komende dagen niet De Volgende, Sack Race of niet. En dat verdient uitleg. Het bericht kwam uit Antwerpen. Buiten Zuid-West-Vlaanderen begrijpt men er geen snars meer van. Daarvoor moet je Essevee kennen. De grote baas, hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert, moeit zich vooral met de centen, nauwelijks met het sportieve. Hij is Dury zo erkentelijk voor wat hij al 20 jaar lang voor Essevee heeft gedaan, dat hij al plechtig verklaarde: “Zolang ik hier baas ben, blijft Dury coach.” Dat kan tellen. Tweede hoofdrolspeler is CEO Eddy Cordier. Hij is al meer dan 20 jaar een strijdmakker – toen was Cordier nog de assistent van Dury. Cordier werd in 2014 algemeen manager, daarna CEO en tenslotte ook bestuurder van de club. Als sportief verantwoordelijke heeft hij Dury voorbijgestoken en dat steekt wel bij de coach. Maar Cordier blijft oprecht overtuigd van het vakmanschap van Dury. En met hem de andere oude strijdmakker van Dury, die ook lid is van de technische commissie: ex-voozitter Willy Naessens. En voorzitter Carl Ballière. En bestuurder Mieke De Clercq. Enzovoort. Allemaal blijven ze trouw aan Francky. Net zoals de supporters. Die keerden zich zaterdag tegen de spelers en niet tegen hun Francky. En daarom wordt die vandaag of morgen niet De Volgende.

Niet zoals KV Mechelen

Maar als het donderdag tegen Standard en zondag op STVV nog eens misloopt, zou dan zelfs Essevee niet meer Essevee kunnen zijn? Zelfs dat weerlegt Cordier: “Ik zie dagelijks op training dat het in de kopjes nog goed zit. Ik zag tegen Anderlecht, Charleroi en tegen Moeskroen ook positieve signalen. En de situatie is niet veranderd. Ik hoor hetzelfde bij de andere bestuurders. Mechelen veranderde vorig seizoen drie keer van coach en degradeerde toch. Wij gaan niet veranderen. Bij ons gaat het niet over de coach.” En zo blijft het in het Regenboogstadion oncomfortabel, maar gezellig. Frietjes en kippenbillen voor de journalisten, daarboven dronk iedereen een glas. Ze maakten een plas en alles bleef zoals het was. Uniek in de annalen.