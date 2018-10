Deschacht keert donderdag terug naar Anderlecht: “Ik lig er nu al wakker van”

Donderdag is het zover. Dan gaat Olivier Deschacht met Lokeren op bezoek bij zijn ex-club Anderlecht, waar hij jarenlang een boegbeeld was, maar uiteindelijk langs de achterdeur moest vertrekken.

“Emotioneel gezien zal dit een van de moeilijkste wedstrijden uit mijn carrière worden”, blikte hij na de match tegen Oostende al even vooruit. “Ik lig er nu al wakker van. Ik zal er tegen 25.000 vrienden spelen, want de supporters hebben mij daar twintig jaar lang gesteund. Niet alleen in goede, maar ook in moeilijke tijden. Dat vergeet ik nooit.”

Toch moeten de paars-witte fans geen cadeautjes verwachten van hun voormalige kapitein. “Het zal heel moeilijk en speciaal zijn, maar ik mag mij niet laten doen. Voor Lokeren zal het – net zoals voor elke club – een moeilijke match worden. Anderlecht blijft altijd Anderlecht. Ook als het er iets minder gaat, blijft het de beste ploeg van België. We gaan er ons hoofd voor leggen en we zien wel waar het gaat eindigen. We zijn met Lokeren nog nooit weggespeeld. Ook niet op Club Brugge en Antwerp.”