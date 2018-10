Leopold II-tunnel in beide richtingen afgesloten

Brussel - De Brusselse Leopold II-tunnel is maandagochtend in beide richtingen over de hele lengte afgesloten. Er is een probleem met de camera’s, zo is vernomen van Brussel Mobiliteit. De technici zijn onderweg. De sluiting geeft extra verkeershinder.

Vorige week was er verkeerschaos in Brussel door een probleem met de camerabewaking in de Reyers-Centrumtunnel en een probleem met de ventilatie in de Belliardtunnel, waardoor beide tunnels urenlang gesloten waren en het verkeer bovengronds in de soep draaide.