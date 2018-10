Zeventien doden bij busongeluk in noorden van Pakistan

Bij een busongeluk in het noorden van Pakistan zijn zeker zeventien personen om het leven gekomen. Dat melden de autoriteiten maandag.

De bus reed op een autosnelweg in de bergachtige grensregio van Pakistan en China, zegt politieverantwoordelijke Imdad Ali. Het voertuig was zondagnacht op weg naar de stad Rawalpindi, in de buurt van hoofdstad Islamabad, toen de bestuurder in de buurt van de stad Kohistan de controle over het stuur verloor.

De bus viel enkele honderden meters naar beneden in de Indus-rivier, die in het Himalayagebergte ontspringt. Onder de doden waren zeker drie vrouwen en één kind, zegt Noor Alam, een arts in een lokaal ziekenhuis.