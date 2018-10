Dode bij confrontaties tussen ‘migrantenkaravaan’ en politie aan Mexicaanse grens

Een man uit Honduras is overleden aan zijn verwondingen, nadat het in Tecun Uman, het stadje op de grens tussen Guatemala en Mexico, tot confrontaties is gekomen tussen de politie en een karavaan van Centraal-Amerikaanse migranten op weg naar de VS. Dat zeggen de autoriteiten zondag.

De brandweer van Guatemala bevestigde het overlijden van de 26-jarige man. Hij liep een hoofdwonde op door een rubberkogel en overleed in een ziekenhuis in Tecun Uman.

Het is onduidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de rubberkogel. Mogelijk raakte de man gewond tijdens een confrontatie met de Guatemalaanse politie in Tecun Uman. Maar het kan ook zijn dat de Mexicaanse politie de fatale kogel afvuurde toen de karavaan de Puente Rodolfo Robles wilde oversteken.

“Verschillende mensen” kregen medische verzorging nadat ze gewond waren geraakt door “verschillende voorwerpen en traangas”, zei het Rode Kruis van Guatemala zondag op Twitter. Volgens lokale berichten vielen er bij het geweld tien gewonden, zowel bij politie als bij migranten.

De migranten die op weg zijn naar de VS zijn naar schatting met 1.500 à 2.000. Ze slaagden erin de Mexicaanse grens te bereiken, waar sommigen asiel aanvroegen. Anderen veroorzaakten relletjes toen ze eisten om doorgelaten te worden.

Het is al de tweede migrantenkaravaan die Mexico bereikt sinds ze op 17 oktober Honduras verliet. De eerste vertrok op 13 oktober en reist nu door het Noord-Amerikaanse land. De migranten hopen de VS te bereiken en er asiel aan te vragen.