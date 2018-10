Genk-coach Philippe Clement wil zich niet meer wegsteken : “Ja, Genk is titelkandidaat”

Philippe Clement en Michel Preud’homme, vier jaar lang strijdmakkers bij Club Brugge en voor het eerst als hoofdcoaches tegenover elkaar, maakten propaganda voor elkaar: “Beide ploegen durfden voluit aanvallen, met veel intensiteit en kwaliteit. Hier zaten alle kleuren in.”

Vorige week liet Philippe Clement nog optekenen: “Benieuwd of we elkaar nog tactisch kunnen verrassen.” Neen dus. “Hadden we het geprobeerd, we hadden ook onze eigen spelers verrast”, grinnikte Clement achteraf. Preud’homme knikte. “Dat beetje oorlogvoeren tijdens de match tussen beide banken, hoort er gewoon bij.”

Geen vervelende tactische vondsten dus, wel een spektakelstuk met een resem kansen aan beide kanten. Een match die geen verliezer verdiende. “Een zeer goede wedstrijd, met veel engagement én kwaliteit”, vond ook Clement. “Alleen ontgoochelend dat we door een gebrek aan ervaring – Cavanda die helemaal alleen werd gelaten en zo de voorzet kon trappen – nog de zege weggaven. Maar Standard was iets dominanter in de eerste helft, wij hadden in de tweede helft het meeste kansen. Het gelijkspel is billijk.”

Preud’homme vond het een perfecte analyse van zijn leerling. “Naturellement. Ik weet nog steeds niet of onze goal in de eerste helft terecht werd afgekeurd, maar het had de match een andere fysionomie kunnen geven. In de tweede helft konden ze ons wel in problemen brengen. Het was een match met alle kleuren en sensaties, die evengoed op 2-2 of 3-3 had kunnen eindigen.”

Propaganda voor het Belgische voetbal tussen de twee beste ploegen van het land, kortom. Clement: “Vergeet niet dat het voor beide ploegen drie dagen na een zware Europese match was, voor ons nog met een verre verplaatsing erbij. Dit tempo en deze intensiteit, vind ik wel knap ja. En twee ploegen die elk in hun eigen stijl, voetballend van achteruit, voluit voor de drie punten gingen: knap, ja…”

Voor Preud’homme is het duidelijk: “Genk staat eerste en dus is het de beste ploeg van België.”

De Limburgers hebben ook een uitstekende bank. De geblesseerde Lucumi kon probleemloos worden vervangen door Dewaest. Clement: “Je merkt dat het nodig is, de verdedigers afwisselend twee op drie matchen laten spelen. Ik moet roteren, jonge spelers kunnen geen vier zware matchen op tien dagen aan.”

Clement gaf dan ook voor het eerst toe: “Ja, we zijn titelkandidaat. Net als Anderlecht, Club Brugge, Standard en Gent. Met dat verschil: ons seizoen is niet mislukt als we geen kampioen worden.”