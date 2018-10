“België is een van de meest vervuilde gebieden ter wereld door stikstofoxide”

Antwerpen - België, en Antwerpen in het bijzonder, behoort tot de gebieden met de meeste vervuiling door stikstofdioxide (NO2) ter wereld. Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens van het Europese ruimtevaartagentschap. Greenpeace analyseerde die, en publiceert die maandag.

Met de nieuwe satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap kunnen wereldwijd de meest vervuilende emissiebronnen van NO2 bestudeerd en vergeleken worden. Greenpeace publiceert op basis van deze gegevens een interactieve kaart met de 50 grootste NO2-hotspots ter wereld. De Antwerpse regio is een van die hotspots en België is een van de meest door stikstofdioxide vervuilde regio’s in Europa, zo blijkt.

In Antwerpen heeft de industrie in de haven een invloed op de luchtvervuiling. “Maar de hoge concentraties stikstofdioxide boven grote delen van ons land zijn ook te verklaren door het grote aantal dieselwagens en ons dicht wegennetwerk”, zegt Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij Greenpeace. “Voor onze gezondheid, en zeker die van onze kinderen, blijft dat verkeer de grootste boosdoener. Want we worden vaker en van veel dichterbij blootgesteld aan de vervuiling uit de uitlaatpijpen van auto’s, dan aan de vuile lucht uit de schoorstenen van de Antwerpse haven.”

Greenpeace noemt de nieuwe gegevens, na de resultaten van CurieuzeNeuzen die de concentraties van stikstofdioxide op straatniveau weergeven, opnieuw een wake-upcall voor de politici. “De politici die op dit moment in Antwerpen en de andere grote steden coalitiegesprekken voeren, mogen deze resultaten niet aan de kant schuiven. Onze steden kunnen het voortouw nemen in een snel afscheid van diesel- en nadien benzinewagens”, zegt Thijs nog.

De belangrijkste hotspots van stikstofdioxide omvatten verschillende kolencentrales in India, Zuid-Afrika en Duitsland, tien energiecentrales en industriële clusters in China, steden met zeer hoge uitstoot van transport, waaronder Santiago de Chile, Teheran, Dubai, Londen en Parijs; evenals verbranding bij landbouw in Congo en Angola. Sommige hotspots, zoals Antwerpen, Seoel, Jakarta en New Delhi, hebben een mix van NO2- bronnen, waaronder transport, industrie- en/of kolencentrales.