Maandag zwaarbewolkt (en het wordt niet beter)

Het wordt een overwegend zwaarbewolkte dag, enkel in het noordwesten zijn in de voormiddag nog enkele opklaringen mogelijk.

In de loop van de namiddag beïnvloedt een zwakke storing het oosten en het zuidoosten van ons land met soms lichte regen of motregen. Elders vergroot op het einde van de namiddag ook de kans op wat regen, maar meestal blijft het nog droog. De maxima klimmen niet hoger dan 3 graden in de Ardennen, 5 tot 6 graden in het centrum en 7 graden aan de kust. Er waait een matige noordoostenwind, aldus het KMI maandag.

Maandagavond en -nacht is het, afgezien van wat lokale lichte neerslag, nog overwegend droog. In de loop van de nacht echter verwachten we flink wat regen of in de Ardennen smeltende sneeuw vanaf het zuiden. Op het einde van de nacht gaat het sneeuwen over het zuiden van de Ardennen. De minima liggen tussen 0 graden in het zuiden van de Ardennen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. De meestal matige wind krimpt van het noordnoordoosten naar het noordwesten.

Dinsdag trekt een depressiekern met actieve storingen van de Alpen naar Finland. We verwachten dan veel wolken met lange tijd regen en wellicht in vele streken ook belangrijke hoeveelheden neerslag. In de Ardennen valt er ‘s ochtends waarschijnlijk sneeuw en later smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan de kust. De matige westen- tot noordwestenwind krimpt naar het westen tot het zuidwesten in de namiddag en wakkert dan aan tot vrij krachtig of krachtig, en aan zee zelfs tot zeer krachtig. In de loop van de dag zijn er rukwinden van 60 tot 80 km/ u mogelijk.