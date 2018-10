Staking bij Aviapartner blijft duren: vandaag al zeker 110 van de 630 vluchten geannuleerd

Zaventem - Door de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner worden maandag 110 van de 630 vluchten op Brussels Airport geannuleerd. Dat meldt woordvoerster van de luchthaven Anke Fransen. Vakbonden en directie zouden maandag om 11 uur hun onderhandelingen voortzetten.

Net als in de nacht van zaterdag op zondag, hebben ook in de nacht van zondag op maandag geen mensen gevraagd om op de luchthaven te overnachten. “We hebben geen melding gekregen dat mensen de wil hebben uitgedrukt om te overnachten, dus we hebben geen bedjes gezet. Uiteraard kan het altijd dat een passagier op eigen initiatief de nacht op de luchthaven doorbrengt”, aldus Fransen.

Of de passagiers best wel of niet naar de luchthaven komen, hangt af van de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen, zegt de woordvoerster nog. De luchtvaartmaatschappijen zijn het eerste en belangrijkste contact van de reizigers, en volgens Fransen lijkt het erop dat de passagiers de richtlijnen van de maatschappijen opvolgen. Brussels Airport vraagt op zijn website ook aan vertrekkende passagiers om niet in de terminal te wachten, maar naar huis te gaan en van daar contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Luchtvaartmaatschappij TUI fly meldde zondag dat ze zelf personeel voorziet om bagage te laden en te lossen. “Luchtvaartmaatschappijen kunnen een uitzondering aanvragen om zelf bagage te laden en te lossen, en sommige maatschappijen hebben dat gedaan”, zegt Fransen nog.