'Bedrijven winnen bij diversiteit'

Een Syrische collega-dokter, een Salvadoraanse salesmanager? In New York of Londen niks bijzonders, bij ons nog wel. Voor een betere bedrijfscultuur kijken grote bedrijven naar hoe jonge starters hun rekrutering aanpakken. De Gentse startersfabriek gaf er deze maand onder impuls van start-upcoach Eric Kenis (Hoek af) een aantal workshops over. Jobat vroeg start-up Talentree waarom ‘multiculti’ écht rendeert.

Talentree is een jong jobplatform voor hoogopgeleide, multiculturele professionals. “Er is een tekort aan hooggekwalificeerde talenten in bedrijven”, zegt oprichtster Hannelore Waterschoot. “Die vind je bij migranten, vluchtelingen, internationale studenten en multiculturele Belgen. We werken vooral voor Gent, Antwerpen en Brussel. We werken vanuit Gent, de KBC Start-up incubator. Etnische achtergrond is maar één aspect van diversiteit, maar wel de focus van Talentree.”

“Over de man-vrouwdiversiteit en over generaties wordt al veel gezegd (net als over de integratie van laaggeschoolde nieuwkomers), maar niet over hooggeschoolde anderstaligen. Er is een groot verschil tussen hoe de buitenwereld en de bedrijfswereld eruitzien. Dan kan je niet anders dan van het multiculturele het nieuwe normaal maken.”

Taaldrempel

Wat hebben startende bedrijfjes te maken met een superdiverse werkvloer? “Ze rekruteren veel diverser omdat ze de wereld als klant zien. Als grote bedrijven divers aanwerven, doen ze dat omdat ze maatschappelijk verantwoord willen zijn. Spontaan zouden ze het niet doen. Ze zien het als een plicht, niet als een opportuniteit. Jonge bedrijfjes juist wél. Een ondernemende cultuur wordt gevoed door innovatieve teams, de klant van morgen is divers.”

Maar talenkennis dan: mag je de voorwaarde ‘Nederlands beheersen’ zomaar overboord gooien? Niet dus, en dat blijft hét aandachtspunt. “Werkgevers bij wie perfect Nederlands belangrijk is, hebben klassiekere profielen aan boord, maar ook bedrijven die internationaal aanwezig zijn, rekruteren sterk lokaal samengestelde teams. Taal blijft voor hoogopgeleiden hét breekpunt tijdens een sollicitatie, omdat ze rechtstreeks in contact komen met klanten, intern of extern.”

