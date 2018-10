Drama Leicester: ook voormalige Thaise schoonheidskoningin was aan boord gecrashte helikopter

Leicester City en OH Leuven zijn in rouw. Afgelopen zaterdag crashte de helikopter van eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha bij het verlaten van het King Power Stadium. De eigenaar en vier andere personen kwamen om het leven, waaronder Nursara Suknamai, een voormalige Thaise schoonheidskoningin.

De 33-jarige Suknamai werkte voor Srivaddhanaprabha en stapte zaterdagavond mee op de helikopter voor de fatale vlucht. De politie van Leicester bevestigde zondagavond dat zij tot de vijf slachtoffers behoorde, naast haar baas, helikopterpiloot Eric Swaffer, diens partner Izabela Roza Lechowicz en Kaveporn Punpare, nog een medewerker van Srivaddhanaprabha.

Foto: Instagram

Suknamai genoot in eigen land enige bekendheid. Zo was ze in 2007 eerste eredame bij de verkiezing van Miss Thailand Universe. Zij maakte deel uit van de staf van Srivaddhanaprabha en hield zich vooral bezig het met het reilen en zeilen van Leicester City. De Thaise was net als haar baas een graag geziene gaste in Leicester en liet zich graag fotograferen met de spelers van de club.

Met Leicester-vedette Jamie Vardy Foto: Instagram

Met Engels bondscoach Gareth Southgate Foto: rr

Piloot is held

Veel aandacht gaat ook naar piloot Eric Swaffer. Voor velen is hij de grote held omdat hij erin slaagde zijn toestel nog weg te manoeuvreren van de mensenmassa. Een cameraman van Sky Sports getuigt: “Ik hoorde het toestel overvliegen en toen ik even later omhoog keek, was het toestel oncontroleerbaar aan het spinnen. Op de één of andere manier slaagde de piloot er toch in het toestel naar een verlaten uithoek van de parking te leiden waar het neerstortte. Dit had zoveel erger kunnen aflopen.”

Swaffer had ook zijn partner Izabela Roza Lechowicz mee aan boord. Ook zij was een pilote en overleefde de crash niet.

