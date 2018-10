Transporteconoom ziet oplossing voor stakingen op luchthaven: “Laat derde bagageafhandelaar toe”

Al voor de vijfde dag op een rij wordt gestaakt op de luchthaven van Zaventem. Het personeel van Aviapartner, dat de bagage afhandelt op Brussels Airport, weigert er te werken uit onvrede met de werkomstandigheden. Problemen die volgens Eddy Van de Voorde, transporteconoom aan UAntwerpen, opgelost kunnen worden door een derde speler op de markt toe te laten.

“In 2009 hebben we een studie gemaakt over de afhandeling van bagage”, zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde. “We hebben toen onder meer economische argumenten aangehaald en vergelijkingen gemaakt met andere luchthavens. Het resultaat: drie bagageafhandelaars is ideaal.”

De politiek gaf gevolg aan die studie door te beslissen dat een derde speler op de markt kan komen zodra er minstens twee jaar 24 miljoen passagiers het vliegtuig nemen op Brussels Airport. In 2017 werd dat aantal voor het eerst bereikt en het is niet ondenkbaar dat dit jaar hetzelfde zal gebeuren.

Derde afhandelaar

De deur wordt dan opengezet voor een derde bagageafhandelaar. Een goede zaak volgens de studie, maar dat lijkt contradictorisch omdat net de concurrentie tussen Swissport en Aviapartner de oorzaak is van de bedenkelijke werkomstandigheden waar de afhandelaars al vijf dagen tegen staken. De bedrijven voeren een zware concurrentiestrijd en houden de prijs zo laag mogelijk, ten koste van het personeel.

“Maar met een derde afhandelaar erbij komt er een ander soort van concurrentie”, zegt Van de Voorde. “De race to the bottom (zo goedkoop mogelijk, nvdr) zal die niet kunnen volgen en dus met een nieuw product komen. Hoe dat er zal uitzien? Wellicht zoals in het verleden, met meer service en een klantvriendelijkere aanpak voor de passagiers, met bagage die binnen de 20 minuten na landing op de band ligt en betere werkomstandigheden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen daarvoor zullen willen betalen, want ze zullen snel merken dat ze veel beter bediend worden.”

Stakingen ontmoedigen

Voor Aviapartner en Swissport zal dat geen goede zaak zijn. “Die krijgen het moeilijk, dat is zeker. Ze zitten nu al met een enorme schuldenlast. Herkapitaliseren is daar de enige oplossing.” De passagier zal het wel ten goede voelen. “De derde speler zal rust op de markt brengen en stakingen ontmoedigen, omdat er meer alternatieven zijn.”

Volgens Van de Voorde is er nog een andere mogelijkheid om het probleem aan te pakken. “Je zou luchtvaartmaatschappijen ook zelf de bagage van hun passagiers kunnen laten afhandelen. Ryanair doet dat bijvoorbeeld al in Charleroi, maar op Zaventem mag dat niet. Als dat wel zou mogen, zou een groot deel van de markt