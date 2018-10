Kan VS zich opmaken voor ronde 2 tussen Donald Trump en Hillary Clinton? “Ik zou graag president zijn”

Zal Hillary Clinton zich nog eens wagen aan de race voor het presidentschap in de Verenigde Staten? Daarover wordt de laatste druk gespeculeerd in politiek Amerika. In een interview leek Clinton zelf een duidelijk antwoord te geven, totdat ze haar zin voortzette.

Volgens het overgrote deel van de Amerikaanse media en de deskundigen was het een uitgemaakte zaak: de Verenigde Staten zouden zouden bij de verkiezingen van 2016 hun eerste vrouwelijke president krijgen. Er was immers (haast) geen mogelijkheid dat Republikein Donald Trump zijn rivale Hillary Clinton (Democraat) zou verslaan. Inmiddels weten we hoe dat is afgelopen.

Maar mogelijk krijgt deze politieke strijd nog een vervolg. De voorbereidingen voor de verkiezingen in 2020 beginnen langzaamaan op gang te komen, waarbij velen zich afvragen of Clinton zich nogmaals verkiesbaar wil stellen. Afgelopen weekend kreeg de vrouw van ex-president Bill Clinton die vraag concreet voorgeschoteld tijdens een interview met journaliste Kara Swisher. De toehoorders werden getrakteerd op een ambigue antwoord.

“Graag president zijn”

“We gaan het zo meteen over 2020 hebben”, begon Swisher. “Wil je je opnieuw kandidaat stellen?” De eerste reactie van Clinton leek weinig aan de verbeelding over te laten: “Nee”, klonk het. Het leek echter of Clinton wat meer wilde zeggen, maar haar woorden inslikte. Dat merkte Swisher ook op. “Nou ja, ik zou wel graag president willen zijn”, zei haar gesprekspartner daarop met een lach.

Het vervolg klonk alvast als iemand die zich opmaakt voor een politieke campagne: “We hebben zoveel werk te doen, wanneer er in januari 2021 -hopelijk- een Democraat in het Witte Huis zit”, aldus Clinton nog. “We hebben iedereen in de wereld verward, ook onszelf”, sneerde ze naar Trump. “We hebben onze vrienden en vijanden verward. Ze hebben geen idee waar de Verenigde Staten voor staan, wat we zullen gaan doen en wat we denken dat belangrijk is.”