Na het mistasten van Letica: Club kijkt uit naar nieuwe doelman

Club Brugge kijkt uit naar een nieuwe doelman na een nieuwe flater van Karlo Letica. Ook Ivan Leko heeft een probleem omdat op zijn voorspraak de Kroatische doelman werd weggehaald bij Hajduk Split. De enige reden om hem nu nog niet te slachtofferen is dat keepers wisselen vorig seizoen leidde tot een malaise zonder weerga.

Ivan Leko, vrijdagmiddag in Brugge: “We gaan zeker nog een betere Karlo Letica zien. Hij is jong en heeft een enorm potentieel. We wisten op voorhand dat we hard met hem moesten werken om op middellange termijn zijn kwaliteiten te zien. Hij moet zich ook aanpassen van de Kroatische competitie naar de Champions League. Maar ik heb er het volste vertrouwen in: Karlo zal de komende weken en maanden groeien.”

Ivan Leko, zaterdagavond in Sint-Truiden: “Karlo is een toptalent dat de volgende jaren misschien bij Chelsea of Tottenham terechtkomt. Maar hij is hier gekomen om punten te pakken. En de realiteit is dat hij dat in vijftien wedstrijden – de Champions League inbegrepen – nog niet heeft gedaan. Ik wil positief blijven: hij is jong, een supertalent, speelt bij de Kroatische nationale ploeg. We moeten kansen geven aan jonge spelers, maar bij een topclub moet je presteren. Zo simpel is het.”

In minder dan 36 uur werd Club-coach Ivan Leko gedwongen zijn publieke standpunt over doelman Karlo Letica radicaal bij te sturen. Dat gebeurde na een onvergeeflijke blunder die leidde tot de 1-0 op Stayen. In de eindafrekening kostte zijn fout Club Brugge twee punten. Eerder had hij ook al geblunderd op Antwerp. Zijn balans staat na drie maanden op -4 punten, terwijl Club Brugge had gehoopt dat hij op minstens +2 zou staan.

In de raad van bestuur van Club worden al langer vraagtekens bij het optreden van Letica geplaatst. Ook in de wedstrijden waarin hij niet in de fout ging, viel op dat de jonge doelman soms onzeker acteerde en zijn verdediging te weinig vertrouwen schonk. Intern wordt de verantwoordelijkheid voor de aanwerving van Letica – nota bene een klant van de opgesloten spelersmakelaar Dejan Veljkovic – bij Ivan Leko gelegd. Het was de trainer die de referenties van Letica natrok bij zijn ex-club Hajduk Split.

Niemand troost Letica

Opvallend was dat na de 1-0 in Stayen niemand de doelman kwam troosten. Kapitein Ruud Vormer zette na de wedstrijd Letica vol in de wind. “Hij doet het goed op training en het is logisch dat de trainer hem opstelt. Maar hij moet wel dringend punten voor ons beginnen pakken.”

Bronnen bij Club Brugge vergelijken de situatie van Letica vandaag met die van Ethan Horvath een jaar geleden. De Amerikaan kende zeker geen slechter seizoensbegin dan de Kroaat, maar werd wel geslachtofferd door Ivan Leko. De wissel voor Guillaume Hubert zette een keeperscarrousel zonder weerga in gang. Ook Hubert moest plaatsruimen en nadien volgden nog doortochten van een overjaarse Rus en een ongelukkige Nederlander.

De enige reden om Letica nu nog niet aan de kant te schuiven is precies die ervaring van vorig jaar. In een seizoen waarin Club op Europees succes jaagt, wil het de kalmte zo veel mogelijk bewaren. Er is geen enkele garantie dat de wisselmogelijkheden Ethan Horvath en Guillaume Hubert nu wel overeind blijven als nummer één. Zeker niet omdat er bij elke wissel er alleen maar met een nog groter vergrootglas zal worden gekeken.

“Vorig seizoen heb ik vijf of zes keer van keeper gewisseld”, zegt Leko. “Ik was een jonge trainer met weinig geduld. Maar als een speler fouten maakt, zijn de punten weg. Hoe lang moeten wij hem dan nog kansen geven? Het is een moeilijke afweging.”

De enige manier om de nieuwe keeperskwestie te beheersen is zo snel mogelijk uitkijken naar een nieuwe doelman. De transferperiode gaat pas open in januari waardoor er nu alleen een doelman zonder contract kan worden aangetrokken. Leko bevestigt dat Ethan Horvath goeie dingen laat zien op training. Maar tussen de regels maakt hij duidelijk dat hij ook in Horvath niet het heil ziet.

“Ethan is heel goed aan het trainen”, zegt Leko. “We hebben twee jonge keepers met een grote toekomst. Maar de realiteit is dat wij op dit moment geen keeper hebben die punten kan pakken voor ons.”