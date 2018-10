Het doek lijkt gevallen voor trainer Real Madrid: “Conte neemt deze week nog over”

Na de 5-1-rammeling voor Real Madrid op het veld van Barcelona is het over en sluiten voor Real-coach Julen Lopetegui. De belangrijkste Spaanse sportkranten, Marca en AS, schrijven dat de trainer van Thibaut Courtois moet ophoepelen. De Italiaan Antonio Conte, vorig jaar nog trainer van Courtois bij Chelsea, moet zijn opvolger worden. Het nieuws is wel nog niet officieel bevestigd.

De druk op Lopetegui was de voorbije weken al onhoudbaar geworden. Sinds eind september had de Koninklijke nog maar één van zijn zes matchen kunnen winnen: in de Champions League, thuis tegen Viktoria Plzen. In de Clasico op het veld van Barcelona moest het vel van de coach gered worden, maar Thibaut Courtois kreeg maar liefst vijf goals binnen tegen de aartsrivaal: 5-1. Alleen de afgelopen maand al ging Real ook ten onder tegen Sevilla, CSKA Moskou, Alaves en Levante.

Maandagochtend weten Marca en AS, de twee grootste sportkranten, het dan ook zeker: Lopetegui zal in de loop van de week - misschien maandag al - ontslagen worden. Zijn opvolger kennen ze ook al. De Italiaan Antonio Conte, tot eind vorig seizoen coach van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois bij Chelsea, zal deze week nog voorgesteld worden. Voor Courtois zou het dus een weerzien worden met de Italiaan.

Tweede ontslag op enkele maanden tijd voor Lopetegui?

Mocht Lopetegui effectief ontslagen worden, zou dit voor de Baskische coach al voor de tweede keer op enkele maanden zijn dat hij op straat gezet wordt. Tot op de vooravond van het WK was Lopetegui immers de bondscoach van de Spaanse nationale ploeg, waar hij het op dat moment uitstekend mee deed. Maar toen lekte uit dat Lopetegui, die pas nog een contractverlenging getekend had, na de zomer bij Real aan de slag zou gaan. De Spaanse voetbalbond kon niet lachen met het ‘verraad’ en ontsloeg Lopetegui op staande voet.