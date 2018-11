Duur bevochten zege voor Beerschot Wilrijk tegen Roeselare

Om te blijven aanpikken bij de top-4 in de rangschikking moest Beerschot Wilrijk de punten thuishouden tegen Roeselare. dat lukte uiteindelijk verdiend, maar de Mannekes maakten het zichzelf onnodig moeilijk door glasheldere kansen te missen. Het is de derde thuiszege op rij voor de Mannekes.

Coach Stijn Vreven moest voor de wedstrijd tegen Roeselare zijn verdediging noodgedwongen wijzigen. Joren Dom (geblesseerd) en Denis Prychynenko (geschorst) werden vervangen door Ayrton Mboko en Gokhan Kardes. Voor die spelers betekende dat meteen hun debuut voor Beerschot Wilrijk in competitieverband.

De thuisploeg toonde vanaf de eerste minuut de nodige drang naar voor, maar koos wel voor een rustige opbouw, voetballend over de grond. Zo kwam Vanzeir net niet tot een schot en een erg actieve, dribbelvaardige Tissoudali besloot te zwak in de armen van Biebauw. Ook Vanzeir zette zich nogmaaals na een persoonlijke actie centraal door, maar opnieuw miste hij de nodige kracht om Biebauw in de problemen te brengen.

Combinerend Beerschot Wilrijk

Het balbezit was voor de thuisploeg, terwijl Roeselare veel volk op de eigen helft hield. Beerschot Wilrijk bleef combinerend naar oplossingen zoeken en werd na twintig minuten spelen hier ook voor beloond. Van Hyfte speelde Noubissi aan die op zijn beurt Tissoudali vond. Na een mooie controle en een kapbeweging schoot hij de bal in de draai hoog voorbij Biebauw.

Beerschot Wilrijk nam gas terug. Het tempo zakte en Roeselare kwam meer in balbezit. Na een combinatie Vanzeir-Noubissi kwam Tissoudali net te kort om de bal in doel te schuiven. Een eerste verwittiging kwam van Da Silva die over besloot en ook Kardes moest nog eens in extremis redding brengen. Na zwak verdedigend werk lukte Samyn, weliswaar met een mooi geplaatst schot, de gelijkmaker. Beerschot Wilrijk leek plots al het goede van de eerste twintig minuten vergeten. Er werd geen druk meer gezet op de tegenstander, niemand durfde de bal naar voor spelen en het tempo verdween volledig uit de match.

Hoop op betere tweede helft

In de hoop op een betere tweede helft kwamen beide ploegen uit de kleedkamer. Een eerste gevaarlijk schot kwam van Rajsel. Vanhamel duwde in hoekschop. Toen Vancamp zich doorzette tot op de doellijn en teruglegde op Noubissi, bracht Biebauw in extremis redding. Vanzeir talmde te lang om de rebound in doel verlenge. Op tegenaanval werd de poging van Van Acker door Vanhamel van onder de lat in hoekschop geduwd.

Even voorbij het uur werd een hoekschop kort gegeven tot bij Vanzeir. Vancamp liep zich vrij en schoot via Van Hyfte de 2-1 voorsprong op het bord. Roeselare reageerde met een dubbele wissel. Semedo en Van Kessel kwamen Rajsel en Aoulad vervangen. Bij Beerschot Wilrijk kwam Messoudi in voor Vanzeir.

Onder druk

Net als in de eerste helft leek na de voorsprong niemand bij Beerschot Wilrijk nog te durven voetballen. Roeselare profiteerde en zette de thuisploeg onder druk. Van Acker viseerde de lat. Na een schaarse maar prachtig uitgevoerde tegenaanval miste Tissoudali de kans op een derde doelpunt en veilige voorsprong.

Zo kregen we nog een spannend slot met de beste kans voor Beerschot Wilrijk in de slotminuut. Vancamp kon zelf besluiten, maar verkoos af te leggen voor Noubissi, zodat een verdediger nog in hoekschop duwen. Niet zonder veel moeite hield Beerschot Wilrijk de drie punten uiteindelijk toch thuis.

Derde thuiszege

Het is de derde thuiszege op rij voor de Mannekes die door de drie punten naar een voorlopige derde plaats klimmen, op drie punten van leider KV Mechelen dat zondagavond naar Westerlo trekt. Door het enorme verschil in het doelpuntensaldo is een eerste periodetitel voor Beerschot Wilrijk zo goed als uitgesloten.