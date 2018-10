VIDEO. Herstelde zeehondjes kiezen het ruime sop

Blankenberge - Maandagochtend omstreeks 10.00 uur werden in Blankenberge twee zeehondjes vrijgelaten die de afgelopen maanden in het Sea Life centrum terug op krachten kwamen.

Ter hoogte van de Beachclub werden de diertjes begeleid terug in zee geholpen. Ze bleven nog eventjes rondhangen aan de waterlijn om de toeschouwers grondig te bestuderen, maar doken daarna definitief de Noordzee in. Ieder jaar spoelen er aan onze Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. Deze jonge pups zijn ziek, gewond, uitgeput of sterk vermagerd. Gescheiden van hun moeder hebben deze dieren een zeer geringe overlevingskans. Het Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze jonge zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na drie tot vier maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden terug vrijgelaten.