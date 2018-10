Code geel: actieve storing trekt over ons land met veel regen en kans op wateroverlast

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) vaardigt voor dinsdag een code geel uit voor regen in het ganse land. Er worden intense buien en aanhoudend veel regen verwacht, wat plaatselijk tot wateroverlast kan leiden. In het zuiden van ons land wordt er tot 6 centimeter sneeuw verwacht.

Dinsdag trekt een depressiekern met zeer actieve storingen over ons land. Er worden dan veel wolken met lange tijd regen en wellicht in vele streken ook grote hoeveelheden neerslag verwacht.

Het KMI waarschuwt voor een code geel: “We verwachten in vele streken neerslaghoeveelheden tussen twintig en dertig liter per vierkante meter of plaatselijk zelfs meer. Dat kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast.”

Tot zes centimeter sneeuw

In de Ardennen valt er dinsdagochtend waarschijnlijk sneeuw en later smeltende sneeuw. Op de grond kan die winterse neerslag een sneeuwdek vormen tot wel zes centimeter in de provincie Luxemburg. In de provincies Henegouwen, Luik en Namen wordt maximaal drie centimeter sneeuw verwacht.

In het zuiden van ons land geldt daardoor ook een code geel voor gladheid. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan de kust. In de loop van de dag zijn er rukwinden van 60 tot 80 kilometer per uur mogelijk.

“Potentieel gevaarlijke dag”

Weerman Frank Deboosere bestempelde dinsdag zelfs als een “potentieel gevaarlijke dag”.

“Komende dinsdag is een dag om goed in het oog te houden”, zei Deboosere dit weekend. “Er kan veel regen vallen met in de Ardennen smeltende sneeuw en sneeuw. Mogelijk komen daar ook overal felle rukwinden bij kijken.”

Later deze week

Woensdag is het eerst gedeeltelijk bewolkt en droog. Nadien wordt het zwaarbewolkt met geleidelijk wat regen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden in de Ardennen en elders tussen 10 en 12 graden.

Donderdag verwachten we nog vrij veel bewolking met mogelijk wat lichte regen of een paar buien. Het is zacht met maxima van 8 tot 14 graden.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met soms wat neerslag. De maxima klimmen naar waarden tussen 10 en 15 graden.

Volgend weekend is het onder impuls van een zuidelijke stroming aanhoudend zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 tot 17 graden. Zaterdag is er eerst nog kans op zon, maar later overdag en zondag neemt de bewolking toe met een stijgende kans op regen.