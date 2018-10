Piloot en twee politiemannen als helden geëerd door getuigen van helikoptercrash

De piloot van de gecrashte helikopter van Leicester en OHL-voorzitter Vichai Srivaddhanaprabha redde mogelijk het leven van heel wat mensen, door het tollende toestel naar een leegstaand stuk grond te sturen. Twee politiemannen probeerden op gevaar voor eigen leven nog de inzittenden te bevrijden. Getuigen beschrijven hen als helden.

Foto: Photo News

De helikopter steeg rond 20.30 uur op vanop de middenstip van het veld van Leicester, maar kwam bijna meteen in de problemen. Experts vermoeden dat de staartrotor faalde, waardoor het toestel begon te tollen. De helikopter crashte gelukkig niet op een drukke plek waar nog duizenden fans aanwezig waren, of op de wegen of gebouwen in de buurt, maar op een lege plaats vlakbij het King Power stadion, tussen twee parkings.

Piloot Eric Swaffer (53) bestuurde het toestel met zijn vriendin Izabela Lechowicz (46), die vlieginstructeur was, aan zijn zijde. Swaffer was een zeer ervaren piloot, die zelfs de koninklijke familie vervoerde.

Foto: AFP

Dan Cox, een cameraman van Sky Sports News, noemt de piloot een held. “Ik weet niet hoe de piloot het deed, maar hij leek erin te slagen om de tolbeweging te vertragen en het toestel bewoog naar de hoek van de parking. Het kon zo veel erger geweest zijn als de piloot dat niet had gedaan. Voor mij was de piloot heldhaftig, en de twee politiemannen voor me, die ook probeerden te helpen, zij zijn ook helden.”

De twee agenten sprintten meteen na de crash naar het brandende wrak om de inzittenden te redden. Een explosie en de daaropvolgende vuurzee dwongen hen echter hun moedige reddingspoging te staken.

Leo Bruka (27), een inwoner van Leicester, zag de twee politiemannen proberen te helpen. “Eén politieman rende recht naar de helikopter en hij probeerde de ruit te breken. De andere was eerst iets aan het zoeken in de auto en dan had hij een brandblusapparaat, waarmee hij de brand probeerde te voorkomen. Dit gebeurde allemaal gedurende vijf à tien seconden, en dan was er een explosie en de politieagenten en de andere drie of vier mensen die aan het proberen waren te helpen, moesten zich terugtrekken omdat het vuur veel te heet werd.”

Het is niet duidelijk of de agenten gewond raakten. Collega’s van de Leicestershire Police zeggen dat de twee geshockeerd en getraumatiseerd zijn door wat ze zagen.

Volgens een woordvoerder van de politie was de agent die meteen naar de helikopter liep aan het einde van zijn shift op wat voor hem een routine matchdag was aan het stadion, tot de helikopter crashte.